Qué hacer cuando llegamos de la calle a casa: los pasos para evitar convivir con el coronavirus

Al llegar a casa:

"También se recomienda tener una alfombrilla para secar la suela de los zapatos, una vez nos hemos puesto de pie sobre la bandeja para desinfectar las suelas. A partir de aquí, la alfombrilla está estéril, no tiene virus con la solución que hemos propuesto. De esta manera ya puedes entrar al piso y no hace falta cambiarte de zapatos", añade.

"Estas recomendaciones se dan porque, normalmente, los niños juegan mucho por el suelo . Si nosotros llegamos a casa después de estar en la calle y no nos quitamos las zapatillas o no le aplicamos solución, pueden contagiarse . Los dos casos valen, pero el primero es más efectivo por la desinfección", asegura.

+ Dentro de la casa : " La ropa puede estar contaminada cuando llegamos de la calle o de trabajar, si te has sentado en el metro, o en un banco por alguna circunstancia, por ejemplo. Lo ideal es quitarse la ropa y dejarla en cuarentena (la zona mencionada donde la ropa debe pasar 24-48 horas sin que la toquemos. Este lugar debe ser especialmente soleado, a ser posible). El virus puede durar 4 días en la superficie pero su capacidad de infección no supera las 24 horas, aunque todo esto se supone", destaca.

Cuando llegas con la compra

El móvil, el ‘riesgo’ en la pantalla

¿Es recomendable ir por las escaleras y evitar el ascensor?

“El virus va en ' gotitas' cuando sale de la boca o la nariz. Son gotas gordas, no es común que esté en las finas. Estas gotas caen al suelo, por lo tanto, en medio minuto, si entraran en contacto las secreciones con la botonera del ascensor, no habría virus. Se puede ir en ascensor –si ha pasado un minuto sin que haya nadie-, siempre solo y si es posible con el desinfectante”, señala el experto de Doctoralia.

“Se recomienda abrir las puertas con la manga si no queremos usar la mano. Pero, aunque te contamines las manos, el tema está en que inconscientemente nos tocamos la cara, es lo que más hay que evitar, es vital (también las gafas). No hay que ponerse el dedo en la nariz, la boca o los ojos (son las tres puertas de entrada). El virus no entra por la piel de la mano. Te puedes contaminar la mano tanto como quieras que el virus no penetra. Ahora, si te tocas el ojo, por ejemplo, pues te vas a infectar. Las manos son el vehículo en el que se transporta el germen”, concluye el doctor sobre cómo se puede prevenir el contagio de coronavirus en nuestros quehaceres con casi total seguridad.