Última hora del coronavirus: La Rioja, confinada y 25 municipios vascos cierran sus bares a las 21h

7.01 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro , ha vuelto a insistir en que la vacuna de la farmacéutica china Sinovac no será adquirida en el país, aunque cumpla con los requisitos de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), pues no cree que "proporcione suficiente seguridad a la población".

6.30 La Rioja está, desde esta medianoche, confinada. No se puede entrar y salir de la comunidad y, aunque no se prohíbe, sí se recomienda a los ciudadanos no moverse tampoco entre municipios. No se podrá, consumir en barra en los bares y todo el comercio y hostelería deberá cerrar a las 21 de la noche.