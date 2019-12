Lotería de Navidad: consejos para no caer en fraudes

Cuidado al compartir el décimo

"Si has sido víctima de una estafa, no dudes en denunciarlo aportando todos los datos que tengas sobre los autores y su modus operandi", ha concluido la Policía, que irá desvelando, a través de sus redes sociales oficiales, más consejos para no ser estafados y que, nos toque o no Lotería Nacional, el sorteo no suponga un trago amargo de cara a las fechas navideñas.