La madre de Anna y Olivia entrega un premio a la tripulación del buque que buscó a sus hijas

Esta semana, la Fundación Diario de Avisos, ha celebrado en Tenerife la sexta edición de los Premios Taburiente, que reconocen la labor de aquellas personas, entidades o empresas que se han erigido como un ejemplo para la sociedad. La protagonista de la gala fue Beatriz Zimmermann, madre de Anna y Olivia, quien entregó el galardón a la tripulación del buque oceanográfico Ángeles Alvariño, que participó en la búsqueda de sus hijas.



En un mensaje muy emotivo, donde terminó realizando un auténtico canto a la vida, una nerviosa Beatriz Zimmerman daba las gracias a los miembros de la tripulación del buque Ángeles Alvariño “por la compasión y amor que todos han demostrado a mis niñas. Me he dado cuenta de que la mayoría de las personas son buenas, ayudan y tienen un gran corazón”. Además, la madre de las niñas aseguró que “me han salvado la vida, de estar buscando día y noche desesperadamente a mis niñas por el resto de mi vida para nunca encontrarlas”.