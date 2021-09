Beatriz Zimmermann, madre de Anna y Olivia en una carta: "la solución para erradicar la violencia vicaria está en nosotros"

En la carta, Beatriz afirma que su gran ilusión es que "el mundo sea un mundo mejor y ayudar a las personas a sentirse mejor". Por eso no quiere hablar del caso "me da angustia. No siento que yo vaya a ayudar a nadie contando lo que he sentido".

Beatriz prefiere escribir un mensaje más esperanzador: "La única manera de superar algo así es creer y tener fe, que estamos aquí de paso. Que venimos a este mundo a ser buenas personas, dar amor y sobre todo a respetar. Beatriz sueña con tener "la solución a erradicar la violencia vicaria, pero no soy yo quien la tiene, la tenemos cada uno de nosotros cada día a cada momento. Sé que hay muchas más personas buenas que más, muchísimas más, me lo demostraron al ayudarme a buscar a mis niñas".

"Yo no creo en la lucha porque cuando luchamos contra algo creamos odio e ira. Sé que hay muchas más personas buenas que malas, lo demostraron al ayudarme a buscar a mis niñas". En la carta Beatriz también da consejos para que la gente denuncie ante la primera falta de respeto. "El problema viene cuando permitimos malos tratos, ni un desprecio, si nos concienciáramos, no lo haríamos crecer". o creo en la violencia para combatir la violencia y los malos sentimientos, me ha tocado vivir lo más duro. Yo lo veo como semillas que plantamos todos los días, si las semillas no son de amir y de respeto, el fruto no puede ser bueno".