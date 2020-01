“Sólo pido que la sigan buscando, siento que sigue viva”: Habla la madre de Wafaa, la joven desaparecida en Carcaixent

Wafaa desapareció el pasado 17 de noviembre en Carcaixent, Comunidad Valenciana, días después de Marta Calvo. No obstante, la Guardia Civil sostiene que no hay conexión entre ambas investigaciones. Ahora su madre ha hablado por primera vez para acusar de mentir a sus amigas. Está convencida de que su hija está viva y pide que no dejen de buscarla.