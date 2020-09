Cuidado con dónde dejamos la mascarilla en el coche: hacerlo mal puede llevar a una multa de hasta 100 euros

Las mascarillas se han convertido ya en parte de nuestro atuendo habitual. Junto al distanciamiento social, el lavado de manos y la higiene personal en la esfera pública y privada, son un elemento calificado por las autoridades sanitarias como indispensable en la lucha contra el coronavirus. A la espera de una vacuna eficaz y segura, algo que no se producirá hasta, como mínimo, finales de año, –y algo ante lo cual no obstante no se deben crear todavía grandes expectativas, como el propio director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recordado–, las mascarillas seguirán formando parte de nuestra vida diaria.