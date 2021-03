"Me corté el pene yo": Andrew exculpa a su amigo Aaron

Su caso fue sonado y copó tertulias en la prensa. No en vano no todos los días en España y menos en Zaragoza un hombre es encontrado sin pene. Y menos de forma voluntaria ya sea porque se lo cortaron por dinero o se lo cortó él por hartazgo. El hombre al que supuestamente un compañero de piso le amputó el pene en el piso que compartían en Zaragoza el 8 de marzo de 2019 ha declarado este lunes en la Audiencia Provincial donde se juzgan los hechos por un delito de lesiones que fue él mismo quien se amputó el miembro, lo que han confirmado dos policías que lo atendieron en la calle.

Ha añadido que no recuerda lo que declaró en el Juzgado " porque estaba enfermo" y que cambió las declaraciones iniciales porque se sintió " presionado" por la Policía para que implicara a su compañero de piso.

"No puedo condenar a una persona que no hizo nada para ir a la cárcel", ha enfatizado el hombre, que ha insistido en que es lo que dijo en su primera declaración y en que no hubo "ninguna participación" de su compañero de piso en los hechos.