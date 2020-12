Los médicos de familia aconsejan celebrar la Navidad solo con convivientes domiciliarios

"La población debe asumir que no estamos libres del periodo pandémico", subraya en un comunicado en el que alude al informe de actualización del pasado día 4 "Risk of COVID-19 transmission related to the end-of-year festive season" del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) que evalúa el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 a la población general y personas vulnerables en la UE en navidades.