Imaginen once chavales subidos al tejado de un edificio en ruinas , muchos de ellos menores de edad, con mochilas. Es su excursión tras salir de clase. Si les estremece solo imaginarlo, verlo en el vídeo lo hará más cuando centren su mirada el edificio de cerca. No tiene ventanas, ni barandas, ni paredes, prácticamente sin suelo y del tejado poco queda. “Yo paseo mucho por allí, les amenazo con que les voy a echar una foto, se ríen de mi” nos dice una vecina de Boecillo ( Valladolid ), la localidad en cuyo término municipal se encuentra el edificio.

Se ríen porque precisamente buscan eso, fotografiarse y grabarse en este tipo de sitios. Se les llama Urbex y consiste en explorar lugares abandonados, zonas industriales, edificios en construcción o sitios que tienen un acceso restringido al público en general. Solo tienen una regla, no robar, no romper nada, no forzar la entrada, solo en emplazamientos abiertos y misteriosos.