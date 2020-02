Una modelo con síndrome de Down impresiona en la Semana de la Moda de Nueva York

Sofía Jirau es una joven puertorriqueña de 22 años con síndrome de Down que ha dejado una extraordinaria impresión durante la Semana de la Moda de Nueva York gracias a la asombrosa confianza que mostraba en sí misma y al brillo que desprendía.

Jirau es un perfecto ejemplo de que cualquiera puede cumplir sus sueños y que no hay obstáculos lo suficientemente altos que puedan impedirlo. La joven ha explicado que, independientemente de la desventaja que se tenga, uno nunca debe limitarse ni dejar que otros le impongan restricciones.

Jirau siempre ha tenido confianza en sí misma y la realidad de que tiene síndrome de Down nunca le supuso una diferencia. En 2019 se convirtió en modelo y se marcó como objetivo aparecer en la Semana de la Moda de Nueva York para demostrarle a todo el mundo que es tan atractiva como cualquiera. Su exhibición sobre la pasarela fue recibida con alabanzas por toda la audiencia .

Pero el éxito de Sofía no está exento tampoco de sacrificio. Para llegar a Nueva York, la joven tuvo que someterse a un régimen de alimentación, intensas horas en el gimnasio y clases de dicción. "Me encantó la pasarela. No hay límites, puedes alcanzar tus metas y tus sueños", aseguró Jirau en 'France 24'.