Muere ante las puertas de un hospital en México gritando 'les suplico, no es covid'

En los últimos días, las redes sociales en México han viralizado el vídeo de un hombre que muere a las puertas de las urgencias de el hospital Magdalena de las Salinas, en Ciudad de México, mientras los familiares claman porque sea atendido por los sanitarios. El vídeo muestra al hombre en el suelo, frente a las puertas del hospital, mientras uno de sus hijos grita: "no es covid, no es covid, todavía sigue vivo, por favor ayúdenos" . Tras gritos y momentos de tensión sin recibir ayuda, el vídeo muestra finalmente cómo un sanitario toma el pulso del hombre en el suelo y anuncia que ha fallecido. Según testimonio de los familiares el hombre, que sufría problemas renales, había visitado previamente 5 centros hospitalarios , sin recibir atención en ninguno de ellos, pero sin indicar el motivo.





La versión de los familiares del fallecido contrasta con la versión oficial del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), responsable del hospital Magdalena de las Salinas que asegura el hombre ya estaba muerto antes de llegar al centro hospitalario. “Al momento que llegó la persona, una médica de turno se alertó para atenderlo. Sin embargo, las personas presentes gritaron que era sospechoso de covid19, por ello, la médico ingresó a colocarse el Equipo de Protección Personal para otorgarle la atención médica como indica el protocolo. El paciente fue trasladado por sus familiares en auto particular, quienes refirieron que ya no respiraba al momento de llegar al hospital”, indicaron fuentes del IMSS.



Fuentes del hospital aseguran que los familiares trasladaron al hombre al hospital en un vehículo particular y que, cuando éstos le bajaron del mismo, el hombre ya no respiraba. El hospital afirmas que los paramédicos cumplieron con su labor al tomar los signos vitales y confirmar la muerte de la persona.