Una mujer británica de 45 años da a luz a su hijo número 22

"Somos muchos y todavía no lo elegimos. Por el brote de COVID-19 no se están anotando los nacimientos, así que todavía tenemos tiempo", indicó Sue. En conversación con el medio británico 'The Sun', la madre contó: "Es el parto más extraño y más temeroso que tuve debido al brote de coronavirus. Pero cuando llegué al hospital me quedé tranquila y salió todo de la mejor forma".