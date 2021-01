Un niño de 10 años de Ciudad Real supera el coronavirus tras 11 días en la UCI

El enfermero ha recordado que fueron noches largas en las que, "aún estando dormido, notabas que estábamos ahí y buscabas una mano". " Nunca tiraste la toalla , has luchado de manera incansable aún siendo consciente muchas veces de lo que estaba pasando. Has sido un ejemplo en todo para todos", ha explicado.

Y ha indicado que para mí me queda la frase que has dicho cuando te he preguntado que querías ser de mayor: "aún no lo se, pero lo que sea, iré a por ello con todas mis fuerzas", dejando claro así, dice el enfermero, que "con esa actitud era muy difícil que esto pudiera contigo".