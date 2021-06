Los niños de Godella fueron asesinados por ambos padres: Maria y Gabriel, culpables

Culpables de matar a sus dos hijos de 3 años y medio y de 5 meses a golpes en Godella. Ambos, Gabriel y María. El jurado culpa a Gabriel y estima que la madre intervino también en los homicidios, pero con sus facultades mentales alteradas resulta inimputable. En el momento de cometer los hechos la acusada padecía una esquizofrenia de tipo paranoide, en fase de brote agudo, que anulaba completamente las bases psicológicas de su imputabilidad, es decir no era consciente de lo que hacía. El abogado de Gabriel ya ha dejado claro que recurrirán la sentencia y pide la pena mínima al no haber unanimidad en su caso - 7 miembros del jurado lo consideran culpable y dos no-. La defensa de María -declarada culpable por unanimidad- esperará a la sentencia aunque pedirá un máximo de 7 años ingresada en un centro psquiátrico.