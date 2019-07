El padre de Julen contesta a David: una familia rota y enfrentada por el dolor y la culpa

La tensión entre los padres decrece por momentos. Lo que era una familia unida se ha convertido en un ataque permanente ahora que David se enfrenta a la posibilidad de ser condenado por homicidio imprudente . Se enfrenta a una pena de cuatro años de cárcel y a entre 6.000 y 300.000 euros de multa.ha reaccionado de forma tajante a esta posibilidad y ha señalado que asume la culpa de no tener el pozo en condiciones pero no de la muerte del chiquillo, "aunque sus padres gritan que soy un asesino" Allí se encontraba mi niña chiquitilla, pero mi niña chiquitilla estaba al cuidado de su madre" ha espetado David.

El padre de Julen ha querido contestar en 'Ya es Mediodía' que "si hubiese sido al revés a mí ya me habrían dado dos tiros. El está arremetiendo contra nosotros. Yo no le deseo el mal a nadie, yo no acuso a nadie, pero el que haya hecho las cosas mal que vaya a la cárcel". José ha destacado que "David esperaba el miedo por nuestra parte. Las cosas no se van a arreglar". José ha recordado en la entrevista cuando las puertas de su casa estuvieron abiertas y a David le interesaba ser su amigos.