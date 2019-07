La abogada de los padres de Julen, sobre el dueño de la finca: "Debería reconsiderar su defensa"

Antonia Barba, la abogada de los padres de Julen, ha opinado sobre la decisión de la jueza de enviar al banquillo de los acusados a David Serrano, el dueño de la finca donde falleció el pequeño Julen, por un delito de homicidio imprudente. También ha opinado sobre la primera reacción del dueño de la finca de Totalán echando la culpa a los padres del menor por no estar pendientes de su hijo.

"Debería medir un poco sus palabras y ver el daño que hacen. Que diga que los padres no estuvieron pendientes me parece un poco bajo", ha comentado sobre estas últimas declaraciones. Además, la abogada de José Roselló y Vicky García ha confirmado que pedirán la pena de prisión para el dueño de la finca y ha criticado la defensa de éste en el juicio de instrucción.

Que diga que los padres no estuvieron pendientes me parece un poco bajo

"Para mí no se ha defendido. Él no ha ejercido una defensa de su actuación sino un ataque. Parecía más una acusación que una defensa. Debería reconsiderar su defensa y por donde están yendo porque no todos estamos equivocados", dice.