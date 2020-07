La panda del moco actúa de nuevo: casi matan a golpes a María, una joven de 16 años en Meco (Madrid)

La panda del moco vuelve a actuar en Meco, en Madrid, donde siguen instaurando el terror por donde pasan. Roban, pegan y se creen impunes. No es la primera vez que muelen a golpes o acosan a alguien. Acorralan a la víctima, indefensa. El nombre de esta banda hace referencia a su edad. Son menores, cerca de 15. Con maldad de mayores . Esta vez casi matan a golpes a María Cristina, una joven de 16 años.

Todo indica que la envidia hacia su hermana, con miles de seguidores en las redes, pudo ser la excusa. Aunque las ganas de hacer daño era el único argumento real así que arremetieron contra María Cristina. La golpearon por detrás y después se cebaron con ella. No solo eso. Lo grabaron , como una gesta más a apuntarse, como una estúpida victoria y espejo de su impunidad. Ahora, esos vídeos están en manos de los investigadores.

Daniela cree que la panda del moco no podía ir a por su hija pequeña por ser una estrella en las redes, o no quiere creerlo. "Eso no es nada. Son tonterías sin sentido. Nadie te pega por ello. Según ha llegado a mis oídos estas crías quieren ser famosas y que la gente hable de ellas. Aunque sea por peleas y cosas malas", dice. Varios testigos grabaron la paliza y después colgaron los vídeos en las redes sociales.