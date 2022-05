Una pareja denuncia el secuestro de su chihuahua hace más de nueve meses en un edificio de Barcelona

"No perdemos la esperanza. No tiramos la toalla". Débora Sebastian y Xavi López llevan más de nueve meses buscando a su chihuaha Baloo, que, según apuntan, fue robado por uno de los vecinos del edifico donde reside un famliar, en Barcelona. La pareja no cesa en su empeño de encontrar a su perro, el cual, creen, está secuestrado. Se trata de un chihuahua de color marrón. Pesa 3 kilos y tiene 5 años. Además, sufre una cardiopatia, por lo que necesita medicación.