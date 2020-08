Paris Jackson rompe con su novio y se sincera: "no hay una etiqueta que se ajuste a mi sexualidad"

"No siento que haya una etiqueta que se ajuste a mi sexualidad", explica la hija del Rey del pop, que admite que no se considera bisexual porque el género de la otra persona no le importa a la hora de enamorarse. "Para mí no tiene nada que ver con lo que hay en tus pantalones. He salido con un hombre que tenía vagina", asegura, y revela que siempre ha pensado que "terminaría casándome con una mujer", ya que ha tenido más relaciones con chicas que con chicos.