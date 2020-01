Mala semana para la Corona: Pilar, la hermana mayor del Rey, ingresada

Pilar es uno de los miembros de la familia Real más queridos y no porque tenga precisamente pelos en la lengua para decir lo que piensa. Cuando su nombre saltó a los medios en relación con los papeles de Panamá, habló claro: ”El escándalo lo están montando ustedes. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. No tienes más que leer el comunicado si sabes leer y ya está”. Reconoció las cuentas y explicó que no había cometido ninguna ilegalidad.