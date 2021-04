Polémica actuación policial en Oviedo hacia un menor: la madre denuncia un "trato abusivo y racista" a su hijo

Polémica detención de un menor de 14 años en un parque de Castrillón, en Asturias. Según la Policía, actuaron así porque el joven intentó agredirles y se negó a darles el DNI cuando participaba en una pelea multitudinaria . Una versión que a la madre del menor no le convence. Piensa denunciar los hechos y acusa al agente de actuar de forma racista porque su hijo, adoptado en Etiopía, era el único niño negro del parque.

"Veo que le da como una torta y le dice algo al oído. No sé lo que le dice porque no me lo contó pero claro... es muy fuerte que pase eso. La impotencia que yo sentí cuando lo vi... vi su cara de ayuda", comenta la madre totalmente emocionada. La familia del menor ha calificado la actuación policial que sufrió el adolescente como "un trato injusto, abusivo y racista", según ha informado 'El Comercio'.