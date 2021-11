La Policía estrecha el cerco a los violadores de la menor de Igualada que sigue ingresada en la UCI

La investigación sobre la brutal violación que se produjo en Igualada , Barcelona, continúa. Los Mossos han revisado las cámaras de seguridad del polígono de Les Comes , donde un camionero localizó inconsciente y desnuda a la joven de 16 años que había sido violada, golpeada duramente y abandonada, y están más cerca de dar con los responsables.

Sus esfuerzos se centran en localizar a un chico que salió con ella de la discoteca, aunque vistas las heridas sufridas por la joven, no se descarta que estemos ante una manada .

Mientras, la joven sigue ingresada en la UCI. Está consciente , pero no recuerda nada de lo ocurrido. La menor fue encontrada semidesnuda, inconsciente y ensangrentada en un polígono industrial de la localidad. Ella no recuerda nada, sufre un fuerte traumatismo en la cabeza, numerosos desgarros y heridas compatibles con una agresión sexual.

La madre de la joven violada en la localidad barcelonesa de Igualada ha mandado una carta abierta y pública al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le pide más medidas para que "¡frenen estas salvajadas ya!", asegurando que "cuando tocan a una mujer, nos tocan a todas".



Según informa 'OK Diario', en la misiva, la mujer reclama al jefe del Ejecutivo mayor dureza contra los agresores y la adopción de medidas como que en las zonas de ocio "si van adolescentes, no van adultos", por lo que pide modificaciones legales para que en estos puntos de reunión no puedan acceder "violadores, delincuentes y asesinos", porque "en las zonas de los adolescentes debe haber mucha protección y vigilancia y, en la entrada, un control de alcoholemia, drogas y, por supuesto, COVID".