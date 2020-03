La policía del visillo: Padres de niños con discapacidad denuncian el acoso desde los balcones

Los padres de niños con discapacidad denuncian la persecución que sufren desde los balcones. Desde el desconocimiento, tanto de la norma como de las situaciones que viven estos progenitores, muchos insultan, acosan y hasta lanzan objetos a estas personas, para las que salir a pasear no es una opción.

Es el caso de Álvaro y su madre, que salen "por el garaje para no tocar nada". Él necesita pasear y darle besos a su madre, pero otros no comprenden su situación. No entienden que "está justificado" que puedan salir a la calle a dar un paseo, porque ninguna explicación podría calmar las ganas de este joven.