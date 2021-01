Los fuertes vientos de días como el de este viernes, de temporales y borrascas, es mejor quedarse en casa . Si no puede hacerlo, tenga en cuenta estas recomendaciones para evitar accidentes ante el riesgo de caídas de árboles y objetos . Protección Civil ofrece unas pautas para mantenerse a salvo.

Lo primero es revisar si en su casa tiene cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. Cierre puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales u otros objetos en el interior de su casa. Asegure los toldos, persianas y antenas. No olvide, retirar las macetas, jaulas y objetos que tenga en balcones o ventanas y que puedan caer a la calle.



También , manténgase alejado de casas viejas o en mal estado, así como de muros y vallas. Esté atento a la caída de árboles y ramas o lo que es mejor, no transite por zonas arboladas o parques, ni de postes o torres de alta tensión. No pase por debajo de andamios y edificios en obras.