Dos primeros muertos por golpes de calor en España este verano: un menor y un octogenario

Otros afectados por la ola de calor

Los más expuestos, los mayores de 65 años con enfermedad neurodegenerativa

Esto ocurre porque las personas mayores presentan alteraciones del centro termorregulador, lo que produce una menor sensación de calor que no activa la necesidad de protegerse ante el mismo. Además, hay que tener en cuenta la alta tasa de personas mayores que se encuentran en situación de discapacidad y dependencia física, lo que dificulta el cambio de vestimenta y la adaptación al entorno.

Cómo reconocer los efectos de un golpe de calor

En este sentido, la SEGG ha explicado los efectos que puede tener una ola de calor . Cuando la temperatura corporal sobrepasa los 41 grados está teniendo lugar una hipertermia, que altera los mecanismos de regulación térmica del organismo ocasionando un golpe de calor. Entre los principales síntomas de esta afección se encuentran el dolor de cabeza, la sensación de boca seca y pastosa, náuseas, vómitos, mareos, escalofríos, piel seca y enrojecida, calambres musculares, desorientación, pérdida de conciencia, cuadros de confusión y ausencia de sudoración. De este modo, puede tener lugar una "importante" pérdida de líquidos que afecta a varios órganos del cuerpo y que, si no se reemplazada, inicia un proceso de deshidratación.

Consejos para prevenir un golpe de calor en personas mayores

Asimismo, hay que evitar la exposición al sol cuando las temperaturas son elevadas, especialmente en el medio día; no realizar ejercicio ni deportes que aumenten el esfuerzo y la sudoración en momentos de calor; mantener la casa fresca y ventilada, y no permanecer en vehículos estacionados o cerrados. Respecto a la vestimenta, desde la SEGG han aconsejado no llevar ropa ajustada, utilizar tejidos ligeros como el algodón y recurrir a colores claros. Además, es recomendable el uso de sobreros o gorras.