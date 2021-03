Rafael, de 42 años, pasó 90 días en la UCI por el coronavirus y un año después reaprende a usar su cuerpo

El 12 de marzo, ingresó con fiebre en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. “Y ese mismo día por la noche me dijeron ‘llama a tu familia que te tenemos que inducir un coma por 15 días. Imagínate a mi mujer, claro, llorando que por favor que no, que esperasen un día, que me tenía que ver”, relata.