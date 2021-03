Última hora del coronavirus | Cierre de 14 días y limitación al máximo de los contactos sociales: el plan de Sanidad que Madrid no quiere cumplir

El comité de salud pública estudia el plan que Sanidad propone para Semana Santa . Se busca unanimidad entre todos los territorios, que se cierren las comunidades autónomas y se limiten al máximo los contactos sociales. Un criterio común que no será fácil ya que la Comunidad de Madrid ya se ha desmarcado.

T ras cuatro meses de restricciones y de cierre forzado por la pandemia, Alemania comenzará su plan de desescalada a partir del lunes. Así, reabrirá algunos comercios no esenciales y permitirá las reuniones privadas de hasta cinco personas de dos domicilios.

El plan propone el cierre perimetral de todas las regiones durante catorce días, del 26 de marzo al 9 de abril y que en estas fechas el toque de queda sea entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Madrid, una vez más, no se muestra dispuesta a cumplir las recomendaciones, "como queda mucho aún no se puede valorar, pero yo no soy partidaria a priori de cerrar Madrid", dice Ayuso.