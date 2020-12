Rafael Amargo se declara "más que inocente", y recalca: "El dinero lo quiero ganar cantando y bailando"

" Soy más que inocente , por eso estoy aquí. No puedo dar un paso atrás, es mi compañía y lo que quiero es dar tres pasos hacia delante", ha dicho el bailarín Rafael Amargo durante la presentación de su espectáculo 'Yerma', en el Teatro La Latina, que se iba a estrenar el jueves pero todavía no ha tenido lugar después de que fuese detenido, junto a otras tres personas, incluyendo su pareja , acusados de un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal.

La obra 'Yerma' se estrena este sábado

"Las preguntas de mi arte aquí, las que no pertenecen a eso no puedo contarlas porque no me saldría la voz. Les atendemos con todo el cariño del mundo, no nos vamos", ha explicado a los medios presentes, si bien el artista no ha esquivado finalmente preguntas sobre su detención por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.