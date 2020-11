Emilio y Vicenta, un matrimonio de nonagenarios, se reencuentran en una residencia de Madrid tras tres meses separados por la pandemia

El reencuentro

“¿Cómo es que has venido?” le pregunta él. “¿Cómo es que he venido? A estar contigo”, responde su mujer. “Me parece muy bien. Estupendo”, expresa el nonagenario con júbilo. "¿O no quieres?", le pregunta Vicenta. "¿Cómo no voy a querer?", contesta su marido.