Registro a la casa de Tomás Gimeno con perros en busca de pistas o restos biológicos para descartar hipótesis

El objetivo es descartar hipótesis. Todas están abiertas. Tres semanas después de la desaparición de las niñas de Tenerife se intentan eliminar todos los supuestos para intentar solucionar un caso que se complica día a día, y que no acabe siendo un caso sin resolver. Los investigadores quieren descartar que en la vivienda de Tomás Gimeno se puedan encontrar pistas de qué ha pasado con Anna y Olivia .

La idea de que el padre de las niñas se haya podido escapar con las niñas pierde fuelle, no hay ningún barco que le ayudara a escapar. Una expareja de Tomás ha criticado además al padre de las niñas por su machismo en la relación. Tomás Gimeno fue multado por la Guardia Civil por saltarse el toque de queda y los agentes han declarado que a esa hora, las once y media no había ninguna bolsa en la embarcación, una bolsa que sí tenía Tomás Gimeno sí llevaba a las nueve y media. Los investigadores han encontrado un rollo de bolsas en la casa del padre iguales a las que llevaba en el puerto.