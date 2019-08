Regresan a sus hogares más de 7.500 personas que fueron desalojadas por el incendio de Gran Canaria

El incendio, que comenzó el pasado sábado 17 de agosto en Gran Canaria, ya se da por estabilizado. Eso sí, aún se teme por la reavivación de algunos focos por lo que las autoridades mantienen el Nivel 2, ya que las condiciones meteorológicas no son las mejores para extinguir el incendio por completo.aunque aún son muchos los que no pueden regresar a sus casas.

En el esperado regreso a casa, hay quienes han tenido “mucha suerte”, porque su casa “está bien”, pero no todos han tenido esa suerte “la casa de Víctor se ha ido al carajo”. Las llamas entraron en la vivienda y arrasaron con todo, “está totalmente quemada” apenas quedan palabras para explicar algo así “lo siento muchísimo, de verdad” no es la única vivienda afectada “hemos perdido el cuarto blanco y el albergue”; “a mi casa llegó el fuego, por delante y por detrás, por los dos lados”, pero otros vecinos han tenido más fortuna “por aquí por lo menos no está nada quemado” un susto que no se quitan del cuerpo “si, y más con la gasolinera aquí al lado estábamos un poco asustados”.