Reme, la abuela de Julen: “La montaña se enamoró de él”

Reme, la abuela de Julen , el niño de dos años fallecido tras caer en un pozo en Totalán (Málaga) ha acudido por primera vez a un plató para agradecer el apoyo y los medios que tuvieron para rescatar al pequeño. En el programa de 'Viva la vida ', ha lamentado el trágico desenlace que tuvo su nieto. "No le pudieron rescatar porque l a montaña no le quería soltar , se enamoró de él", ha expresado entre lágrimas.

No obstante, la mujer ha lamentado entre lágrimas el trágico desenlace de Julen, hallado sin vida debajo del tapón del pozo tras trece días de búsqueda incansable. "No lo pudieron rescatar porque la montaña no l2 quería soltar, se enamoró de él", ha dicho.