Rocío Carrasco atrapa al 27,4% de la audiencia con su brutal testimonio: "Vas a malparir a mi hijo"

El relato de malos tratos que sufrió Rocío Carrasco sigue estremeciendo a la audiencia. Un 27.4% de los espectadores vieron los dos nuevos episodios anoche, en Telecinco. En esta ocasión, la hija de Rocío Jurado se detuvo, sobre todo, en el durísimo embarazo de su segundo hijo en el que no dejó de recibir insultos y humillaciones de su pareja.

Visiblemente desolada al relatar el verdadero horror que vivió en los últimos años de relación con Antonio David Flores, Rocío Carrasco cuenta cómo poco a poco el que fuera su marido le fue arrebatando las fuerzas y la valentía para separarse hasta que no pudo más y finalmente decidió poner punto y final a su matrimonio con la advertencia de "te vas a cagar, no vas a saber por dónde te van a venir".

Con un segundo embarazo lleno de angustia, tristeza y disgustos, Rocío Carrasco reconoce que ella sabía que algo no iba bien en su embarazo desde el principio: "Yo sabía que no iba bien, tenía bajadas de tensión, contracciones, pinchazos... yo pensaba que ese embarazo no iba a llegar a buen término".