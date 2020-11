La policía investiga en los diarios de Rosario Porto para saber por qué se quitó la vida o asesinó a su hija

La policía investiga en los diarios de Rosario Porto porque quizá pueda explicar las razones de su presunto suicidio o por qué asesinó a su hija. El juez que llevó la instrucción recibió la noticia de su muerte con sorpresa. Ni ella ni Alfonso Basterra confesaron nunca las razones del crimen. Los investigadores solo tienen intuiciones que ahora ese diario puede arrojar luz. En los últimos momentos de su vida su abogado, era su único amigo, a él le decía que no quería vivir. En declaraciones al Programa de Ana Rosa ha declarado que no entiende "como puede producir un suceso como este en un centro" pero matizando que "tampoco quiero prejuzgar a nadie porque no tengo datos que me permitan hacer ningún tipo de valoración ni positiva ni negativa en cuanto a cuidados o medidas". Fue al llegar a la prisión de Ávila cuando Rosario mejoró y le quitaron el protocolo antisuicidio. Se quitó las canas, se compró cremas de belleza otra vez. Y pidio estar sola en una celda