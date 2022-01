Sandra González, enferma de covid persistente, lleva 14 meses sufriendo más de 40 síntomas

Sandra González lleva 14 meses sufriendo más de 40 síntomas diferentes provocados por el coronavirus . “Se me olvidan las palabras, se me olvida escribir, se me olvidan muchas cosas”, explica.

Juan Antonio Santaella , más de un año después de contagiarse, sigue sufriendo secuelas neurológicas que van más allá de las comunes. “Nerviosismo completo, no podía concentrarme directamente en el trabajo. Podría decir si me pusiera a contarlos uno a uno más de 30, seguramente”, indica sobre unos síntomas que van desde erupciones cutáneas hasta la caída del pelo.

No obstante, identificar que se está enfermo de covid persistente puede no ser tarea sencilla y la ciencia y poner un tratamiento tampoco. “Para todo el tema de déficit de atención se puede hacer terapia conductual, pero realmente como no sabemos cuál es la causa de esta enfermedad, o de este síndrome, no tenemos un tratamiento que sea específico”, señala Bernardino Alcázar, neumólogo.