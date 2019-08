Qué significan las interminables etiquetas de la ropa

Seguro que alguna vez has metido una prenda en la lavadora y ha salido de otro color o de dos tallas menos. Todo porque no has mirado la etiqueta o peor aún porque no la entiendes. Y es que no es fácil. A veces son tan largas y tienen tantos símbolos que son ininteligibles. Te damos las claves para entender las etiquetas y que tus prendas salgan de la lavadora tal como entraron: