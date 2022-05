La familia de la mujer envenenada denunció al actor Luis Lorenzo y a su mujer por el secuestro

Hace más de un año los dos acusados, Luis Lorenzo y su mujer Arancha, se llevaron a María Isabel desde esta casa de Grado en Asturias. La vivienda se quedó con la calefacción puesta. No la cerró. Nadie sabía que se marchaba a Madrid. Sus hermanos y sobrinos intentaron hablar con ella, pero ya nunca lo lograron. Les extrañó que se fueran con Arancha y Luis porque el año anterior había ido una semana y les dijo que no quería volver porque no la trataban bien. Es lo que ha contado la familia a la Guardia Civil. Pero también han relatado su lamento, porque recurrieron a la Policía, la Guardia Civil, los servicios sociales y hasta el defensor del anciano, pero nadie hizo nada. Les contestaban que no podían hacer nada porque era una mujer mayor de edad y perfectamente cuerda. Ellos intentaban hablar con ella y los dos acusados siempre ponían excusas. No era normal la incomunicación.