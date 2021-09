Se quita la vida al ser extorsionado con sacarle del armario: "Si no te hablo más me maté. No aguanto más"

Dos años y seis meses de cárcel y una indemnización de 9.000 euros. Es la condena a un hombre que amenazó con desvelar la identidad sexual de un joven si no le daba dinero. Una y otra vez. "Si no te hablo más me maté. No aguanto más". Cumplió sus amenazas. Acabó quitándose la vida. En plena polémica por la falta acusación de la agresión en Malasaña, se ha conocido la ratificación de esta sentencia por la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Un reflejo de que esos armarios de los que hablaba el presidente siguen cerrados en muchos casos, aunque España sea uno de los países más tolerantes del mundo.