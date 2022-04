Una joven sigue sin autopsia una semana después de morir en los calabozos de la comisaría de Fuengirola

Una joven finlandesa falleció el pasado lunes en los calabozos de la comisaría de Fuengirola, Málaga, pero aún no se conoce la causa de su muerte. La chica, de 23 años, apareció inconsciente en el calabozo y los agentes de la policía que la custodiaban no pudieron hacer nada por reanimarla. Una semana después de su muerte se siguen sin conocer las causas de su fallecimiento porque dio positivo en covid y no se le ha podido realizar la autopsia.