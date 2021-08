Pamela, una nueva víctima de la violencia machista: "A mi hija me la han traído desfigurada"

Las fotos de Pamela , asesinada por su pareja en Cambrils , con el cuerpo completamente destrozado por los golpes, producen una brutal congoja. "A mi hija me la han traído desfigurada completamente, no parecía ni ella, estaba desfigurada completamente, solo se le reconocía el piquito del labio y su nariz", nos dice Francisca Salgado su desconsolada madre, que ha enterrado a su hija esta semana .

Fueron tres años de infierno, que llevaba tatuados en su propia piel, anulada, aislada de su familia. "Me llamaba incluso a las dos de la mañana, a la tres, mamá llama a los Mossos que me mata, se me ha colado por el patio de atrás. Mamá por favor. Yo le decía hija enciérrate en el baño que ahora mismo van los Mossos para allá", nos cuenta su madre. "Vivía cohibida y con miedo encima, porque no podía venirse, ni podía pedirnos ayuda, porque la tenía amenazada con matar a su familia", continúa entre lágrimas, "por protegernos a nosotros, ha dado su vida por protégenos a nosotros, ha dado su vida".