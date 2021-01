Terremoto en Granada: miedo e inquietud entre los vecinos ante las continuas réplicas que sufren

Feriche ha dicho que en Santa Fe, donde se produjo el más grande de escala 4,4 este sábado, solo han visto daños de grado 1 y 2 , "daños leves" en la escala europea, por lo que no hay daños estructurales y "la población debe estar tranquila", y que, de hecho, ha sido "un terremoto pequeño, que no llega a ser moderado", pero al ser superficial y estar muy cerca de localidades pobladas, los efectos son alarmantes.

Ha explicado que las series sísmicas consisten en un conjunto de terremotos que ocurren muy próximos en el tiempo y geográficamente en los que no destaca ninguno en particular, pero sí varios, y que puede haber más intensos que el de 4,4. "El terremoto principal es el de ayer, eso no quieres decir que deje de haber terremotos, no lo sabemos", ha afirmado.