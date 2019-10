Cómo evitar que te timen por WhatsApp

No abrir ningún archivo recibido a través de WhatsApp o acceder a enlaces recibidos sin conocer el destinatario, no confiar en falsas promociones que ofrecen regalos o dinero, no enviar información o documentación confidencial. Estas son algunas de las recomendaciones de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) para evitar ser estafados.

Aunque el usuario conozca el destinatario de un determinado mensaje, debe poner especial cuidado en no enviar información confidencial o que pueda comprometerle, ya que nunca podrá saber lo que hará con ella el receptor.



Las mismas precauciones que se deben tener con los contactos personales que tenga en la app, hay que tenerlas también con los grupos, ya que en muchas ocasiones el usuario no conoce a todos los miembros que lo componen.



También puede suponer un riesgo seguir enlaces recibidos sin reparar en el sitio al que llevan, ya que la web destino a la que se accede puede infectar el dispositivo con un virus, o robar los datos personales si la página de destino suplanta la identidad de una organización con un phishing.



Es recomendable no abrir ningún archivo recibido a través de WhatsApp o que se haya descargado inmediatamente tras acceder al link de una página web, ya que podría ser un archivo malicioso. Por suerte, no vale con descargar el virus, el móvil se infectará solo al instalar la aplicación, algo que es poco probable realizar de manera involuntaria.



Las falsas promociones de vales descuento también se están convirtiendo en un problema. Su único objetivo es recopilar información personal engañando a los usuarios con una falsa promoción.