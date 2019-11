No, las toallitas no son biodegradables y no debes tirarlas por el váter

Las toallitas no son biodegradables por mucho que lo indiquen en el paquete, y tirarlas por el inodoro provoca muchos problemas en la red de alcantarillado y en las depuradoras . Además, el tratamiento de estos residuos es muy costoso. Para celebrar el Día Mundial del Retrete , el 19 de noviembre, se ha promovido una campaña de sensibilización sobre este tema.

Estudios como el que realizó la OCU han demostrado que las toallitas que se venden como alternativa al papel higiénico húmedo, no se desintegran como el papel higiénico, por lo que no deben tirarse al inodoro aunque lo diga el envase. Estas toallitas no están hechas de celulosa al completo, lo que dificulta su descomposición y además contaminan el agua con los microplásticos que contienen. Además, las actividades de mantenimiento, tratamiento y depuración de aguas residuales se encarecen entre un 10 y un 15% por este motivo.