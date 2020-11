Piden ayuda para identificar al agresor de una menor en Barcelona: le realizó tocamientos en un baño

Ahir un fill de puta va magrejar la meva filla de 14,en cridar una amiga va anar per gravar, li va tirar el mb i la va estampar contra la paret, amb informe del cap i video vam anar a comissaria a denunciar, vaig a per tu cabró, et penediràs d haver tocat la meva filla i l amiga pic.twitter.com/uRVlKbdKwV