Elena Dolado, una vecina del pueblo en ese momento en la plaza con su hijo menor, recuerda todavía con angustia cómo, de repente, el animal desapareció de la plaza tirando una de las puertas. "No sabíamos dónde estaba y la gente empezó a subir las gradas hacia la zona más alta, pero no era imposible que el toro llegara hasta allí puesto que está comunicado. Lo que más miedo me daba era la gente, el tumulto que se armó y no ver al astado", cuenta.