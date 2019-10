La Fe hace 11 trasplantes de corazón en solo un mes

Once trasplantes en un mes superan el anterior récord de ocho. Así, el hospital valenciano ha hecho una media de un trasplante cada tres días cuando lo normal, en cualquier hospital en España, es dos trasplantes al mes.

No obstante, para Almenar lo importante no es la cantidad en sí, sino el hecho de “poder trasplantar a cuanta más gente, mejor”. Este año han hecho ya 27 trasplantes y dos asistencia ventriculares de larga duración, intervenciones muy complejas para las que son necesario medio centenar de profesionales, entre médicos, anestesistas, enfermeros…

No obstante, señalan los responsable del centro que esto no sería posible si en los últimos años no hubieran aumentado los donantes de corazón en la región. Así, durante 2018, el Hospital La Fe realizó 34 trasplantes de corazón y fue el centro español que llevó a cabo mayor número de estas intervenciones.