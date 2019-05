Viajar con perros, todo lo que tienes que saber

Lo más importante en este caso es que el viaje sea lo más cómodo posible para los perros. En caso de viajar en barco o en avión, será importante desplazar al animal subido a un transportín, en caso de que se viaje en barco o en avión. Es vital no pasar por alto que el perro se encontrará solo en un espacio aparte encerrado en su transportín, lo que puede generar ansiedad. Para que esto no ocurra, se recomienda dejar al can una manta que huela a su amo, así no se sentirá demasiado solo.