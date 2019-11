¿Disparó Miguel López a la viuda de la CAM o un desconocido? El veredicto ha sido devuelto

La jueza se ha dado cuenta de que estaban cayendo en un error

Necesitan 7 votos para declarar probado que el acusado, Miguel López, disparó

El móvil del crimen es el indicio estrella

Es la primera pregunta de un veredicto complicadísimo que es como un campo de minas. Y el jurado ha caído en una de ellas. Pensaban acabar esta noche, no habían reservado ni hotel, ni pedido cena. Iban con buen ritmo, parecía inminente. Pero la jueza se ha dado cuenta de que estaban cayendo en un error. Ante las dudas y el veredicto fallido, la jueza ha convocado a las partes a una audiencia pública sobre las 22.00 horas. Tenía que informarles de la devolución del acta del veredicto para que los nueve del jurado lo revisen y subsanen las deficiencias conforme a los artículos 63 y 64 de la Ley del Jurado. Pero eso ya será mañana. Al final el jurado ha tenido que volver al hotel y los familiares de Miguel López y de la víctima han regresado a sus casas tras la expectación creada a las puertas de la Audiencia de Alicante.

El objeto del veredicto no se ha planteado de manera gradual. No. Si se tropiezan en la primera pregunta porque no llegan a un acuerdo, tienen un problema. Necesitan 7 votos para declarar probado que el acusado Miguel López disparó sobre las 18.25 del día 9 de diciembre de 2016. Acompañó a su suegra al lavadero de Novocar , y allí, encontrándose ella sentada en el asiento del conductor, Miguel efectuó dos disparos en la parte izquierda de la cabeza. Uno en la sien y otro en el pómulo. Si cinco jurados dudan, y no lo consideran probado, el resto del objeto del veredicto poco importa. Y para considerarlo probado tienen una suma de indicios, algunos con más peso que otros, pero ninguna prueba de que Miguel disparara. Ni ADN, ni residuo de disparos en sus manos o en sus ropas, ni arma, ni testigo, e incluso evidentes dudas de si tuvo o no oportunidad. La hora de la muerte de Mari Carmen ha sido el caballo de batalla; 19.05 cuando Herminio, un trabajador de Novocar, la encontró agonizando junto al coche. El problema es a qué hora le dispararon. No hay testigo, nadie lo escuchó y el asesino usó silenciador. Si lo hizo Miguel tuvo que ser media hora antes, cuando le entregó las llaves del coche. Porque luego se marchó. Pero entonces hay que creer la tesis de que agonizó media hora sentada en su asiento y luego se levantó y salió fuera con dos tiros en la cabeza. Pero ni en eso han sido capaces de ponerse de acuerdo los forenses. Imaginemos al jurado. Unos dicen que pudo sobrevivir media hora tras los disparos, otros que, como mucho, diez minutos. Ahí esté el escollo. Si creen que solo agonizó diez minutos, Miguel tiene que ser absuelto.

La técnica de la probabilidad matemática

Para convencer al jurado de que es culpable el fiscal ha utilizado la técnica de la probabilidad matemática. Les ha explicado que si encuentran otra hipótesis con más fuerza que la planteada por la acusación, el robo o el ajuste de cuentas, entonces perderá fuerza la hipótesis de que Miguel disparó a su suegra. Si no encuentran hipótesis alternativa, les aconseja que sí deben considerarla válida. Pero es delirante decirle al jurado que haga cuentas y decida en base a probabilidades. Porque como dijo la jueza, en caso de duda, a favor del acusado. Siempre. Más vale un culpable en libertad que un inocente encarcelado. Como indicios contra Miguel presentan datos como que el acusado tenía controlados a todos los empleados y por tanto tuvo oportunidad y poco riesgo. En fin. Eran pocos empleados, todos sabía dónde estaba cada uno de ellos. “La lógica de la calle no debe estar alejada de la lógica de los tribunales” les dijo. ¿Qué significa eso? No lo supo explicar. Y sobre el hecho de que Miguel no declarara con una excusa burda, aludió a argumentos inconexos del Tribunal Supremo. “Si es inocente tiene que dar alguna explicación y si no lo hace eso debe tener consecuencias incriminatorias”. Cualquier abogado se llevaría las manos a la cabeza. Quien tiene que probar, es la acusación. Resumiendo. Miguel López colocó el vehículo en el lavadero oscuro. Le dio las llaves a su suegra cuando nunca antes se había ocupado personalmente. Ordenó que la citaran para recoger el vehículo a última hora de la tarde. Retrasó la entrega de muebles de un trabajador clave para que coincidiera con el día del crimen y despareciera de Novocar. Se olvidó de que llegó a su casa tras el crimen (dice la policía que para lavarse y hacer desaparecer el arma con ayuda. ¿De quién?), y cuando la policía le preguntó, ocultó ese dato. Son algunos indicios, y comentarios de Miguel tras el crimen en las escuchas telefónicas disparando moscas a cañonazos, dando todo tipo de argumentos e hipótesis del crimen; el robo, el ajuste de cuentas… “Perfectamente planificado” dijo la fiscalía. El móvil del crimen es el indicio estrella. La animadversión. Vale. Impedir que el único hijo varón, Vicente, heredara la acción de oro que le daría el control empresarial. Iba a suceder el enero. A Mari Carmen la mataron en diciembre. La declaración del hijo de la viuda de la CAM fue extraña. Dibujó una guerra de sus hermanas contra él, unas hermanas a las que tachó de “incapaces” porque nunca se habían dedicado a los negocios familiares. Hasta que falleció el patriarca. Entonces comenzaron a pedir poder, a hacer maniobras para disputárselo al hermano varón, el preferido de la viuda porque era el más eficaz con los negocios, dijo él. ¿Qué papel tenía Miguel? El de jefe del bando de las hermanas, según la acusación. Parecía un complot para matar a la matriarca. Pero donde están las pruebas de esa conspiración. No las hay. Sobre la guerra la CAM no hay ninguna pregunta al jurado.

La 5 pregunta es la que plantea un crimen sin resolver