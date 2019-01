Vicky, la madre de Julen, está acompañada cada segundo por psicólogos

"Están con fuerzas", reconocen los que están ahí con ellos, en esa casa de Totalán que un vecino les ha prestado como hogar hasta el tiempo que sea necesario. "Me han dicho que no han perdido la esperanza en ningún momento", ha asegurado Cortés, que lleva desde el primer día apoyando a los padres del pequeño; apuntando que estos no han tenido contacto directo con los ocho mineros procedentes de Asturias. Incluso han recibido una camiseta del Recreativo de Huelva firmada por todos los jugadores dando ánimos. Parece una tontería dadas las circunstancias pero no, todos los estímulos ayudan en estas circunstancias extremas.